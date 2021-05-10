В казанском парке Горького 13 мая пройдет «Рамазан Фест»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 13 мая в честь праздника Ураза-байрам состоится семейный фестиваль «Рамазан Фест». Праздничная программа пройдет в парке им. Горького с 13.00 до 18.00.

На мероприятии будут работать три активити-площадки, объединенные темой «Связь времен — прошлое, настоящее, будущее». В секторе «Прошлого» для гостей праздника организуют историческую выставку и проведут мастер-классы по росписи, кулинарии, каллиграфии, повязыванию платков и т.д.

На площадке «Настоящего» организуют мастер-классы по ШДМ-шарам, рисованию цветным песком. Также для гостей мероприятия подготовят мыльное шоу, игры с аниматорами и т.д. В зоне «Будущего» можно принять участие в фотоконкурсе или аттракционе «Очки виртуальной реальности» и т.д.

Фото: Максим Платонов (архив)

Во время фестиваля в парке Горького будет работать фуд-корт. Также организаторы подготовили программу с исполнением мунаджатов, нашидов и стихов.



В мероприятии примет участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Напомним, 13 мая в Татарстане по указу президента РТ Рустама Минниханова объявлен нерабочим праздничным днем. Также в связи с этим в среду, 12 мая, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Татьяна Демина