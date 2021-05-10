На этой неделе татарстанцев ждут всего три рабочих дня

Татарстанцев ждет трехдневная рабочая неделя: сегодня, 10 мая, и четверг, 13 мая, — нерабочие праздничные дни.

13 мая в Татарстане по указу президента РТ Рустама Минниханова от 10 февраля 2021 года отмечают праздник Ураза-байрам. В связи с этим в среду, 12 мая, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в России заканчиваются длинные выходные, которые начались 1 мая. К традиционным нерабочим майским дням, установленным трудовым законодательством, добавились выходные с 4 по 7 мая. Указ об их установлении с сохранением зарплаты в апреле подписал президент РФ Владимир Путин.



Татьяна Демина