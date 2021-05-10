В Минэнерго назвали условие запрета экспорта бензина

Документы по запрету экспорта бензина из России будут рассматриваться правительством после майских праздников, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.



Предполагается, что эта мера будет применяться только в случае крайней необходимости. Меру разработали для стабилизации внутреннего рынка топлива, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Минэнерго России публиковало проект постановления правительства, предусматривающий ограничение на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях, чтобы не допустить роста цен на топливо. По проекту вносятся правки в список важных для внутреннего рынка товаров — предлагается внести в него 13 наименований нефтепродуктов, включая бензины марок 80, 92, 95, 98 и легкие дистилляты.

«Реальное время» ранее сообщало о подготовке правительством мер к включению бензина в список товаров, экспорт которых могут временно ограничить.

Маргарита Головатенко