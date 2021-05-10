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В Минэнерго назвали условие запрета экспорта бензина

09:26, 10.05.2021
В Минэнерго назвали условие запрета экспорта бензина
Фото: realnoevremya.ru

Документы по запрету экспорта бензина из России будут рассматриваться правительством после майских праздников, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Предполагается, что эта мера будет применяться только в случае крайней необходимости. Меру разработали для стабилизации внутреннего рынка топлива, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Минэнерго России публиковало проект постановления правительства, предусматривающий ограничение на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях, чтобы не допустить роста цен на топливо. По проекту вносятся правки в список важных для внутреннего рынка товаров — предлагается внести в него 13 наименований нефтепродуктов, включая бензины марок 80, 92, 95, 98 и легкие дистилляты.

«Реальное время» ранее сообщало о подготовке правительством мер к включению бензина в список товаров, экспорт которых могут временно ограничить.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономика
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