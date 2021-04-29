Минэнерго России предложило дать правительству право на ограничение экспорта бензина

Минэнерго России опубликовало проект постановления правительства, предусматривающий ограничение на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях, чтобы не допустить роста цен на топливо.



По проекту вносятся правки в список важных для внутреннего рынка товаров — предлагается внести в него 13 наименований нефтепродуктов, включая бензины марок 80, 92, 95, 98 и легкие дистилляты, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что сейчас на внутреннем рынке — рост экспортной альтернативы, а еще «риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах». Эта мера должна позволить временно запретить экспорт и не допустить роста цен на нефть.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» ранее сообщало о подготовке правительством мер к включению бензина в список товаров, экспорт которых могут временно ограничить.

Маргарита Головатенко