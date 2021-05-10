В Румынии в замке Дракулы открыли пункт вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Румынии в замке Дракулы в Трансильвании открыли пункт вакцинации от коронавируса: в майские выходные желающие могут сделать прививку препаратом Pfizer BioNTech.

Для вакцинации не требуется предварительная запись. Прививочные пункты расположены в средневековых таможенных зданиях замка и работают в пятницу, субботу и воскресенье, сообщается на странице замка Бран в Facebook.

Фото: facebook.com/BranDraculasCastle

Прививку делают медработники с накладными вампирскими клыками. В качестве поощрения за вакцинацию выдается билет на бесплатное посещение выставки замка из 52 средневековых орудий пыток.

Вакцинация от коронавируса продолжается и в России. На прошлой неделе президент страны Владимир Путин поручил организовать прививочные пункты и мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 в дачных поселках.



Татьяна Демина