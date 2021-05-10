Россияне купили новых автомобилей на 680 млрд рублей в I квартале 2021 года

В первом квартале 2021 года россияне потратили на новые автомобили 680,3 млрд рублей, что на 8% больше, чем за январь — март прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Как отмечают эксперты, емкость российского рынка на фоне падения продаж (-3%) выросла, показатель по итогам трех месяцев составил 12%.

Порядка 70% средств потрачено на авто среднего ценового сегмента — 467,7 млрд рублей, за год показатель вырос на 5%. Более 30% оставшихся трат приходится на рынок премиальных авто, емкость этого сегмента рынка прибавила куда больше — на 21%, то есть до 212,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В I квартале 2021 года Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по продажам новых автомобилей. За указанный период в республике было продано 14,8 тыс. новых машин.

Также в республике средний чек автокредита вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 29,6%. С 703 463 рублей он увеличился до 911 385 рублей.

Маргарита Головатенко