В марте в Татарстане средний чек автокредита вырос почти на 30%

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте в Татарстане средний чек автокредита вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 29,6%. С 703 463 рублей он увеличился до 911 385 рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Наибольшую динамику среднего размера кредита на автомобиль в марте зафиксировали в Кемеровской области (+74,8%). Среди лидеров также Самарская (+29,4%), Калужская (+25,1%) и Саратовская (+24,5%) области.

Эксперты подсчитали, что в марте в России выдали наибольшее количество автокредитов с начала года. Их средний чек впервые превысил 1 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Самый большой средний размер автокредита в марте выдали в Москве — более 1,5 млн рублей. На втором месте Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.

Напомним, по результатам исследования «РГС Банка», 59% казанцев, планирующих покупку авто, намереваются использовать кредитные средства. Оставшийся 41% опрошенных собираются приобрести автомобиль на имеющиеся сбережения.



Татьяна Демина