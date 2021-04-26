Татарстан вошел в топ-5 регионов России по продажам новых автомобилей в I квартале

Фото: Максим Платонов

В I квартале 2021 года Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по продажам новых автомобилей. За указанный период в республике было продано 14,8 тыс. новых машин, пишет «Автостат» со ссылкой на данные регистраций ГИБДД.

В тройку вошли Москва (46,4 тыс. новых купленных машин), Подмосковье (27,2 тыс.) и Санкт-Петербург (21,4 тыс.). После Татарстана в рейтинге идут Краснодарский край (14,7 тыс.), Башкирия (11,8 тыс.), Свердловская (10,6 тыс.), Самарская (10,2 тыс.), Челябинская (9,6 тыс.) и Ростовская (9,3 тыс.) области. И только в Краснодарском крае увечилось число продаж — на 1%.

Фото: Максим Платонов

Всего в январе — марте 2021 года в России было куплено 346,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дилеры недавно заявили, что во II квартале 2021 года цены на новые автомобили вырастут в среднем на 2—7%. Причины — ожидающееся повышение ставок утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров.