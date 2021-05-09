В Казани на здании кадетской школы-интерната нарисовали Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

В Казани на стене здания кадетской школы-интерната, расположенной по адресу Катановский переулок, 1, нарисовали граффити с изображением Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Рисунок выполнили за четыре дня.

Идея граффити появилась у кадетов. В здании кадетской школы-интерната ранее располагалась школа №4, где Кузнецов окончил 6 классов, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

На рисунке молодой Герой изображен с телефоном: в годы Великой Отечественной войны он был связистом. В 1943 году Кузнецов на самодельном плоту под обстрелами вражеских солдат переплыл через реку, чтобы проложить кабельную линию и установить связь передового отряда с артиллерийской батареей.

Граффити нарисовал известный художник, который решил не раскрывать свое имя.

В Лаишево сегодня открыли бюст Кузнецова. Бронзовая скульптура расположилась в парке Победы.



Борис Кузнецов умер в Татарстане 12 ноября 2020 года. Причиной смерти стали осложнения на сердце, вызванные тромбом в ноге. 26 декабря 2020 года ветерану должно было исполниться 95 лет.



Татьяна Демина