В Лаишево открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

В Лаишево открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Бронзовая скульптура расположилась в парке Победы, сообщается в официальном instagram-аккаунте Лаишевского района РТ.

Как отметил на открытии бюста Героя глава муниципалитета Ильдус Зарипов, Кузнецов всегда был активным общественником и занимался патриотическим воспитанием детей и подростков. «Светлую память о великом человеке мы сегодня увековечим бюстом в парке Победы нашего города», — сказал он.



В декабре 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в честь Кузнецова установят бюст на территории Казанской кадетской школы-интерната. Также именем Героя назовут улицу.

Борис Кузнецов умер в Татарстане 12 ноября 2020 года. Причиной смерти стали осложнения на сердце, вызванные тромбом в ноге. 26 декабря 2020 года ветерану должно было исполниться 95 лет.



В 1943 году он ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. 2 октября 1943 года Кузнецов вместе с отделением на самодельном плоту под огнем противника переправился через Днепр у села Крещатик Черкасского района Черкасской области Украины, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда с артиллерийской батареей. 22 февраля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2557).

Татьяна Демина