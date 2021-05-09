В Набережных Челнах парад Победы впервые прошел в сопровождении живого оркестра

В Набережных Челнах у мемориального комплекса «Родина-мать» прошел парад Победы. Участники впервые за историю торжественного мероприятия маршировали под живой оркестр.

В параде задействовали барабанщиков кадетской школы №82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова, а также конную кавалерию и автотехнику, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Перед началом праздничного мероприятия перед челнинцами выступил хор детских музыкальных школ и ученики кадетской школы №47. Сам парад начался с выноса знамени Победы.

Фото: nabchelny.ru

На праздничном мероприятии в Челнах выступил ветеран Великой Отечественной войны Мифтах Нуртдинов, который участвовал в параде в честь 60-й годовщины Победы на Красной площади в Москве.

На Великую Отечественную войну из Челнинского района ушли более 14 тысяч человек, напомнил в поздравительной речи мэр автограда Наиль Магдеев.

Как проходил парад Победы в столице Татарстана, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина