Минпросвещения начало проверку программ по истории в школах и колледжах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство начало проверку программ обучения истории в колледжах на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, пишет «РИА Новости».

Он подчеркнул, что программы проверяют не только в колледжах, но и в школах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в апреле Кравцов заявлял, что Минпросвещения проверит учебники по истории после того, как президент России Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному собранию 21 апреля отметил, что есть школьные учебники, в которых отсутствуют основные ключевые события Великой Отечественной войны.

Также Минпросвещения обещало заменить учебники, в которых события Сталинградской битвы освещены недостаточно подробно. Убрать такие учебники из программы планируют уже с 1 сентября. Еще Кравцов пообещал, что там, где использовали такие материалы, будет усилен курс истории.

Маргарита Головатенко