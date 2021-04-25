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После замечания президента России Минпросвещения проверит учебники по истории

17:55, 25.04.2021 1
После замечания президента России Минпросвещения проверит учебники по истории
Фото: Максим Платонов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено провести проверку содержания школьных учебников по истории. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — сказал Кравцов.

Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному собранию 21 апреля отметил, что есть школьные учебники, в которых отсутствуют основные ключевые события Великой Отечественной войны — «Реальное время» вело трансляцию события.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьОбразованиеИстория
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Историю человечества пишут о том, кто, когда и с кем воевал, кто победил, что захватил!… Но разве же это есть самое важное, что в сем мире происходило?! И ведь лишь об этом учат помнить в школах!

    Про войны кровопролитные знать нужно лишь для того, чтобы не повторялось сие в будущем!

    Если можно остановить врага миром — то это много лучше!

    Если с любовью получается остановить зло, то человек, в котором зло пресечено, — часто преображается к добру.

    А если насилием зло остановлено, то злодей обычно лишь укрепляется в своей ненависти. Но зато людей других от него защитить, может быть, и удаётся.

    Вот и война: она всегда есть зло, даже если кажется, что война сия — за правду…

    Есть «некие идеи», за которые одних людей заставляют идти на убийство других людей — братьев и сестёр.

    Были в истории всегда такие идеи, когда «во имя» чего-либо людей отправляли воевать. Даже от церкви такое исходило — «крестовые походы», например… Ведь верили многие люди, что идут в чужие земли «убивать неверных».
    Страшно, что в человеке часто добро и зло перепутываются, подменяются! И тогда растёт в людях ненависть — вместо любви! И это множится в памяти потомков тех, кто были убиты, притеснены, ограблены!

    Среди солдат и их командиров в войсках — проявляется героизм, самопожертвование, отвага. Но есть и те, кто своей волей пробудили чудовище войны и на этом стремятся поиметь выгоду.

    О причинах, во́йны порождающих, о том, как сие безумие человечества можно было бы попытаться остановить. Вот, сие прилагаю.
    Книги о войнах против государств — лишь указание людям о том, как ужасны, пагубны, разрушительны могут быть войны!

    Война — не должна касаться женщин, хотя бы напрямую!...

    И что надо не о «любви к Отечеству» кричать, а о необходимости мира и согласия меж народами и правителями!

    Правильно ли это, когда всего лишь несколько человек своими решениями могут ввергнуть в кровавую бойню множество других людей?

    И сами народы в тех битвах никакого интереса не имеют: ни с одной воюющей стороны, ни с другой! И убивают они, и умирают — за идеи, которые им чужды, которые им внушают для того, чтобы одна или другая страна свои границы или свои «сферы влияния» продвинула.

    И не видят люди ту беду, которая приходит к ним в души, когда они получают “право убивать по приказу”!…

    Чтобы в мире был мир — каждому человеку следовало бы сии мир и любовь в душе взращивать, а ненависть — пресекать!

    Каждый день человека должен быть наполнен битвой — битвой с самим собой, со своим несовершенством.
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