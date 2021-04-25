После замечания президента России Минпросвещения проверит учебники по истории
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено провести проверку содержания школьных учебников по истории. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — сказал Кравцов.
Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному собранию 21 апреля отметил, что есть школьные учебники, в которых отсутствуют основные ключевые события Великой Отечественной войны — «Реальное время» вело трансляцию события.
комментарии
Про войны кровопролитные знать нужно лишь для того, чтобы не повторялось сие в будущем!
Если можно остановить врага миром — то это много лучше!
Если с любовью получается остановить зло, то человек, в котором зло пресечено, — часто преображается к добру.
А если насилием зло остановлено, то злодей обычно лишь укрепляется в своей ненависти. Но зато людей других от него защитить, может быть, и удаётся.
Вот и война: она всегда есть зло, даже если кажется, что война сия — за правду…
Есть «некие идеи», за которые одних людей заставляют идти на убийство других людей — братьев и сестёр.
Были в истории всегда такие идеи, когда «во имя» чего-либо людей отправляли воевать. Даже от церкви такое исходило — «крестовые походы», например… Ведь верили многие люди, что идут в чужие земли «убивать неверных».
Страшно, что в человеке часто добро и зло перепутываются, подменяются! И тогда растёт в людях ненависть — вместо любви! И это множится в памяти потомков тех, кто были убиты, притеснены, ограблены!
Среди солдат и их командиров в войсках — проявляется героизм, самопожертвование, отвага. Но есть и те, кто своей волей пробудили чудовище войны и на этом стремятся поиметь выгоду.
О причинах, во́йны порождающих, о том, как сие безумие человечества можно было бы попытаться остановить. Вот, сие прилагаю.
Книги о войнах против государств — лишь указание людям о том, как ужасны, пагубны, разрушительны могут быть войны!
Война — не должна касаться женщин, хотя бы напрямую!...
И что надо не о «любви к Отечеству» кричать, а о необходимости мира и согласия меж народами и правителями!
Правильно ли это, когда всего лишь несколько человек своими решениями могут ввергнуть в кровавую бойню множество других людей?
И сами народы в тех битвах никакого интереса не имеют: ни с одной воюющей стороны, ни с другой! И убивают они, и умирают — за идеи, которые им чужды, которые им внушают для того, чтобы одна или другая страна свои границы или свои «сферы влияния» продвинула.
И не видят люди ту беду, которая приходит к ним в души, когда они получают “право убивать по приказу”!…
Чтобы в мире был мир — каждому человеку следовало бы сии мир и любовь в душе взращивать, а ненависть — пресекать!
Каждый день человека должен быть наполнен битвой — битвой с самим собой, со своим несовершенством.