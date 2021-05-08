В Чехии призвали все страны ЕС начать высылку российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» дипломату России из-за ситуации вокруг расследования взрывов во Врбетице в 2014 году. Об этом, как сообщают České noviny, глава правительства заявил журналистам на неформальном саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии.



«Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата», — сказал Бабиш.

фото: wikipedia.org

В апреле Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В ответ на высылку российских дипломатов Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, обязав их покинуть Россию.

Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах Службы безопасности и информации Чехии доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было, а Андрей Бабиш заявил, что напряженную атмосферу в отношениях Москвы и Праги необходимо успокоить. Сейчас ситуация «разогрета эмоциями».



Алексей Нечаев