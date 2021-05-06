В Чехии призвали «успокоить» отношения с Россией

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что напряженную атмосферу в отношениях Москвы и Праги необходимо успокоить. Сейчас ситуация «разогрета эмоциями».

Бабиш прокомментировал список недружественных государств, который составила Россия, и вариант включения в него Чехии. В дипломатические представительства этих стран ограничат возможность найма российских граждан.

Фото: wikipedia.org

«Не знаю, вам этого мало?» — приводит его слова «РИА Новости».

В апреле Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В ответ на высылку российских дипломатов Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, обязав их покинуть Россию.

Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательства присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах Службы безопасности и информации Чехии.

Татьяна Леухина