Земан: нет доказательств присутствия «агентов РФ» во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательства присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах Службы безопасности и информации Чехии. Об этом он сообщил , выступая с чрезвычайным телеобращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году по телеканалам Prima и CNN Prima NEWS.

«Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается, что не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента находились во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

В ответ на высылку российских дипломатов, Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, обязав их покинуть Россию.



Алексей Нечаев