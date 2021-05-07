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В Казани по нацпроекту начали ремонтировать улицу Магистральную

12:31, 07.05.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 2
В Казани по нацпроекту начали ремонтировать улицу Магистральную
Фото: Миндортранс РТ

В Советском районе Казани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начали ремонтировать улицу Магистральную. Сейчас дорожные службы демонтируют барьерные ограждения и тротуары, сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Дорогу отремонтируют от Мамадышского тракта до улицы Тыныч, протяженность составит 1,86 км. Здесь появится верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, будут отремонтированы тротуары общей площадью 3 150 кв. м, заменят 5 807 погонных бортовых камней.

После запланирована установка 286 дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обустройство семи искусственных неровностей.

Ранее в Татарстане начали ремонтировать трассу Чистополь — Нижнекамск.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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