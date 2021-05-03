В Татарстане начали ремонтировать трассу «Чистополь — Нижнекамск»

В Нижнекамском районе Татарстана начат капитальный ремонт автомобильной дороги «Чистополь — Нижнекамск».

На данный момент рабочие демонтировали бортовой камень, сняли старый верхний слой и уложили выравнивающий слой из черного щебня. На участке расположен мост через приток реки Кама, который также планируют отремонтировать.



Дорога вошла в программу национального проекта «Безопасные качественные дороги», пишет пресс-служба Миндортранса Татарстана. В этом году по нацпроекту в Нижнекамской агломерации отремонтируют 11,1 км дорог. Это обеспечит достижение 74,4% нормативного состояния.

Напомним, что всего в Татарстане на дорожные работы в 2021 году планируют потратить свыше 37 млрд рублей.