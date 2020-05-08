В память о погибших воинах: руководители «Нижнекамскнефтехима» совместно с депутатом Госдумы России Иреком Зиннуровым посадили сосны

14:33, 08.05.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 28
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  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков

«Нижнекамскнефтехим» присоединился к международной акции «Сад памяти», организованной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках по всей стране высадят 27 миллионов деревьев — в память о каждом из погибших солдат.

В акции приняли участие генеральный директор предприятия «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, директорский корпус, ветераны, молодежная организация компании, депутат Государственной думы ФС РФ, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров и ведущие игроки хоккейной команды «Нефтехимик». Благодаря им на оживленной Соболековской трассе было посажено 75 молодых сосен в честь 75-летия Победы.


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