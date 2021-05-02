Страны G7 обсудят создание механизма по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации»

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что страны G7 планируют рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации».

С инициативой создания аппарата противодействия фейковым новостям и информации, якобы создаваемым Россией, выступила Великобритания, которая в этом году председательствует в G7, пишет RT. В необходимости коллективных механизмов в этом направлении Великобритания планирует убедить другие страны.

Как заявил Рааб, государства должны реагировать на пропаганду и дезинформацию совместно, «чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира».

Ранее Рааб заявлял, что Великобритания вместе со своими партнерами будет добиваться введения антироссийских санкций. Тогда Рааб называл бесспорными доказательства применения вещества из группы «Новичок» против Навального и обвинил российские власти в том, что они не предпринимали «реальных попыток» расследовать обстоятельства «этого покушения».



Татьяна Демина