В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От инфекции умерли мужчины 1935, 1940 и 1942 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.
За весь период пандемии коронавируса от COVID-19 в республике умерли 468 татарстанцев.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 36 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 20 638.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в республике, России и мире — в материале «Реального времени».
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