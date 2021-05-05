В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От инфекции умерли мужчины 1935, 1940 и 1942 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.



За весь период пандемии коронавируса от COVID-19 в республике умерли 468 татарстанцев.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 36 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 20 638.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в республике, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина