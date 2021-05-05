Главное о коронавирусе на 5 мая: поздравление ветеранов в пандемию, трехфазная вакцина «ЭпиВакКорона»
Ветеранов поздравят под окнами
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего на 5 мая в республике зарегистрировано 20 638 случаев заражения коронавирусом. Умерли за весь период 465 человек.
- В Казани пройдет акция «Парад у дома ветерана». По улицам города пройдет историческая и современная военная техника. В колонне будут автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современные образцы. Такая же акция проходила в столице Татарстана в прошлом году в связи с пандемией коронавируса.
«ЭпиВакКорона» разрабатывает трехфазную вакцину
За последние сутки в России выявили 7 975 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 506 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 847 489 человек, а выздоровевших — до 4 464 550 человек. За сутки болезнь унесла жизни 360 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 111 895 человек.
- Министр здравоохранения Владимир Мурашко предложил вакцинировать пожилых пациентов и пациентов с сахарным диабетом перед выпиской из стационара.
- Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Вакцину ввели приматам еще в мае 2020 года, наблюдение за ними продолжается до сих пор.
- Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, зачем нужна вторая доза вакцины от коронавируса. Он объяснил, что второй компонент вакцины закрепляет эффект и формирует Т-клеточный иммунитет, или клетки памяти.
- За отказ пройти тест на коронавирус после отпуска москвичей оштрафовали уже на 15,5 млн рублей. Два процента граждан, возвращающихся из-за рубежа, не проходят тестирование на COVID-19.
- Банк России не исключил, что возможное ухудшение ситуации с коронавирусом в России может существенно повлиять на экономические процессы в стране. При этом экономика, по оценке ЦБ, продолжает восстанавливаться.
- Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Он скончался в московской больнице от последствий коронавируса.
Вакцинированным могут разрешить посещение Европы
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 154 366 761 человек, 3 227 887 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 512 934). На второй строчке — Индия (20 664 979), на третьей — Бразилия (14 856 888), на четвертой — Франция (5 741 537), на пятой — Турция (4 929 118). Россия занимает шестое место (4 784 497, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (578 499). За ними следуют Бразилия (411 588), Индия (226 188), Мексика (217 740) и Великобритания (127 803).
- Высокий суд Аллахабада в Индии считает, что нехватка медицинского кислорода в больницах, которая привела к многочисленным смертям от коронавируса, — это преступление местных властей, сравнимое с геноцидом. Ранее высокий суд Дели призвал правительство страны «умолять, одалживать, красть, импортировать» кислород, но найти способ дать людям возможность дышать.
- В Турции отель закрыли из-за празднования Пасхи украинскими туристами. Гостинице аннулировали сертификат «Безопасный туризм» — она не может работать, пока не закончится пандемия.
- Главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник намерены выступить в поддержку мер по введению паспортов вакцинации от коронавируса. Они считают, что это поможет оживить пострадавшую от пандемии мировую экономику. Вакцинированным могут разрешить въезд в Европу.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС и США ничем не помогли республике в борьбе с COVID-19, назвав их «последними мерзавцами».
- В Великобритании предлагают вводить третью дозу вакцины людям старше 50 лет. Власти считают, что это может повысить их иммунитет к коронавирусу и устойчивость организма к новым штаммам.
- Власти Мексики заинтересовались вакциной «ЭпиВакКорона». Пока речи о поставках в Мексику препарата «Вектора» нет.
- Ряд провинций Турции, в числе которых курортные Анталья и Мугла, покинули красную зону, в которую входят провинции с очень высоким риском по коронавирусу.
- Фармрегулятор ЕС начал экспертизу вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.
- B Иране через два месяца будут применять «Спутник V» иранского производства. На выпуск российской вакцины в Иране претендуют четыре компании.
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