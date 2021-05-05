Главное о коронавирусе на 5 мая: поздравление ветеранов в пандемию, трехфазная вакцина «ЭпиВакКорона»

Ветеранов поздравят под окнами

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего на 5 мая в республике зарегистрировано 20 638 случаев заражения коронавирусом. Умерли за весь период 465 человек.

В Казани пройдет акция «Парад у дома ветерана». По улицам города пройдет историческая и современная военная техника. В колонне будут автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современные образцы. Такая же акция проходила в столице Татарстана в прошлом году в связи с пандемией коронавируса.

«ЭпиВакКорона» разрабатывает трехфазную вакцину

За последние сутки в России выявили 7 975 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 506 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 847 489 человек, а выздоровевших — до 4 464 550 человек. За сутки болезнь унесла жизни 360 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 111 895 человек.

Министр здравоохранения Владимир Мурашко предложил вакцинировать пожилых пациентов и пациентов с сахарным диабетом перед выпиской из стационара.



Фото: Ринат Назметдинов

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Вакцину ввели приматам еще в мае 2020 года, наблюдение за ними продолжается до сих пор.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, зачем нужна вторая доза вакцины от коронавируса. Он объяснил, что второй компонент вакцины закрепляет эффект и формирует Т-клеточный иммунитет, или клетки памяти.

За отказ пройти тест на коронавирус после отпуска москвичей оштрафовали уже на 15,5 млн рублей. Два процента граждан, возвращающихся из-за рубежа, не проходят тестирование на COVID-19.

Банк России не исключил, что возможное ухудшение ситуации с коронавирусом в России может существенно повлиять на экономические процессы в стране. При этом экономика, по оценке ЦБ, продолжает восстанавливаться.

Фото cbr.ru

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Он скончался в московской больнице от последствий коронавируса.

Вакцинированным могут разрешить посещение Европы

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 154 366 761 человек, 3 227 887 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 512 934). На второй строчке — Индия (20 664 979), на третьей — Бразилия (14 856 888), на четвертой — Франция (5 741 537), на пятой — Турция (4 929 118). Россия занимает шестое место (4 784 497, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (578 499). За ними следуют Бразилия (411 588), Индия (226 188), Мексика (217 740) и Великобритания (127 803).

Высокий суд Аллахабада в Индии считает, что нехватка медицинского кислорода в больницах, которая привела к многочисленным смертям от коронавируса, — это преступление местных властей, сравнимое с геноцидом. Ранее высокий суд Дели призвал правительство страны «умолять, одалживать, красть, импортировать» кислород, но найти способ дать людям возможность дышать.

Фото AFP Photo

В Турции отель закрыли из-за празднования Пасхи украинскими туристами. Гостинице аннулировали сертификат «Безопасный туризм» — она не может работать, пока не закончится пандемия.

Главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник намерены выступить в поддержку мер по введению паспортов вакцинации от коронавируса. Они считают, что это поможет оживить пострадавшую от пандемии мировую экономику. Вакцинированным могут разрешить въезд в Европу.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС и США ничем не помогли республике в борьбе с COVID-19, назвав их «последними мерзавцами».

В Великобритании предлагают вводить третью дозу вакцины людям старше 50 лет. Власти считают, что это может повысить их иммунитет к коронавирусу и устойчивость организма к новым штаммам.



Фото: ferra.ru

Власти Мексики заинтересовались вакциной «ЭпиВакКорона». Пока речи о поставках в Мексику препарата «Вектора» нет.



Ряд провинций Турции, в числе которых курортные Анталья и Мугла, покинули красную зону, в которую входят провинции с очень высоким риском по коронавирусу.

Фармрегулятор ЕС начал экспертизу вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.

B Иране через два месяца будут применять «Спутник V» иранского производства. На выпуск российской вакцины в Иране претендуют четыре компании.



Ольга Плешкова