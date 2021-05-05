В Татарстане зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Один случай завозной, остальные контактные. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

11 человек госпитализировали, 25 получают лечение на дому.

16 случаев выявили в Казани, по три — в Бавлинском, Зеленодольском и Спасском районах, по два — в Лениногорском, Пестречинском, Чистопольском районах. По одному случаю зарегистрировали в Челнах, Азнакаевском, Буинском, Верхнеуслонском, Нурлатском районах.

Всего на 5 мая в республике зарегистрировано 20 638 случаев заражения коронавирусом. Умерли за весь период 465 человек.

Выздоровело за весь период 17 645 пациентов, в том числе 26 за минувшие сутки.

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Ольга Плешкова