В Турции ужесточат локдаун с 7 мая

Действующий в Турции локдаун ужесточат с 7 мая. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-службе МВД республики.

«С целью предотвращения скопления людей в период локдауна принято решение с 7 мая разрешить продажу в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, корма для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)», — говорится в циркуляре, цитирует документ «РИА Новости».

фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме запрета на продажу алкоголя, будет запрещено торговать электроникой, игрушками, посудой, одеждой, канцелярией и рядом других товаров.

Власти Турции почти на три недели решили ввести на территории страны полный локдаун. Он продлится с 19.00 29 апреля до 05.00 утра 17 мая. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в стране на это время закроются все офисы и рабочие места, «кроме отдельно оговоренных со стороны МВД». Общественный транспорт продолжит курсировать, но разрешенную загруженность салонов пассажирами ограничат на 50%.

Алексей Нечаев