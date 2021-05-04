B Иране через два месяца будут применять «Спутник V» иранского производства

Фото: Максим Платонов

В течение ближайших двух месяцев в Иране будет использована российская вакцина против коронавируса «Спутник V», произведенная на территории Ирана. Об этом сообщил представитель иранского Управления по контролю за продуктами и лекарствами.

«Первая произведенная в Иране партия «Спутника V» войдет в общественную кампанию по вакцинации против коронавируса в стране в течение ближайших двух месяцев», — отметил представитель иранской организации-регулятора, сообщает ТАСС.

Также отмечается, что на выпуск российской вакцины в Иране претендуют четыре компании.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешили использовать в стране в экстренных ситуациях.

Алексей Нечаев