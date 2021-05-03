В Казани на пешеходном переходе сбили человека

Фото: Telegram

В Казани сбили человека на пешеходном переходе. Это произошло на Танковом кольце.

Пострадавший получил травмы, его госпитализировали в больницу, сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

Фото: pixabay.com

Также сегодня в соцсетях появилось видео, как на въезде в Старое Шигалеево со стороны Казани столкнулись два автомобиля.

Напомним, в Казани за 2 мая сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 пьяных водителей и восемь, не имеющих права управления. Также за сутки произошло 38 ДТП с материальным ущербом и шесть — с пострадавшими.



Маргарита Головатенко