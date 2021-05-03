В Казани на пешеходном переходе сбили человека
В Казани сбили человека на пешеходном переходе. Это произошло на Танковом кольце.
Пострадавший получил травмы, его госпитализировали в больницу, сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».
Также сегодня в соцсетях появилось видео, как на въезде в Старое Шигалеево со стороны Казани столкнулись два автомобиля.
Напомним, в Казани за 2 мая сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 пьяных водителей и восемь, не имеющих права управления. Также за сутки произошло 38 ДТП с материальным ущербом и шесть — с пострадавшими.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым