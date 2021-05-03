В Казани за сутки задержали 14 пьяных водителей
В Казани за 2 мая сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 пьяных водителей и восемь, не имеющих права управления.
В отделы полиции доставили двух водителей за неповиновение требованию сотрудника полиции, еще двух — с поддельным водительским удостоверением.
За сутки произошло 38 ДТП с материальным ущербом и шесть — с пострадавшими. В городе произошли два наезда на велосипедиста, два столкновения, падение пассажира в салоне автобуса и наезд на пешехода, сообщает ГИБДД города.
Напомним, за 30 апреля в Казани произошло более 70 ДТП.
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