На трассе в Татарстане столкнулись два автомобиля

Фото: соцсети

На въезде в Старое Шигалеево со стороны Казани столкнулись два автомобиля. Видео столкновения появилось в сообществах Instagram, посвященных жизни региона.

На кадрах видно, что у машин повреждены капоты — судя по всему, столкновение было сильным. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.



Фото: соцсети

Напомним, в Казани за 2 мая сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 пьяных водителей и восемь, не имеющих права управления. Также за сутки произошло 38 ДТП с материальным ущербом и шесть — с пострадавшими.

Маргарита Головатенко