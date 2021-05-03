Глава ДНР заявил о готовности к диалогу с Зеленским

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о заинтересованности в диалоге с Украиной и мирном урегулировании конфликта. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и не выходил на связь.



«Мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик», — приводит «РИА Новости» слова Пушилина. Он подчеркнул, что ситуация может вернуться к эскалации.

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Украина исключала возможность наступления в Донбассе. Ранее министерство иностранных дел России обратилось к властям Украины с просьбой «остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе».

Маргарита Головатенко