Новости общества

19:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава ДНР заявил о готовности к диалогу с Зеленским

08:41, 03.05.2021
Глава ДНР заявил о готовности к диалогу с Зеленским
Фото: wikimedia.org

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о заинтересованности в диалоге с Украиной и мирном урегулировании конфликта. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и не выходил на связь.

«Мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик», — приводит «РИА Новости» слова Пушилина. Он подчеркнул, что ситуация может вернуться к эскалации.

Фото: pixabay.com

Украина исключала возможность наступления в Донбассе. Ранее министерство иностранных дел России обратилось к властям Украины с просьбой «остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем