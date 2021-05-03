Казанский специалист дала советы выпускникам, как морально подготовиться к ЕГЭ

Фото: Максим Платонов (архив)

Кандидат психологических наук, доцент Института психологии и образования КФУ Инна Кротова рассказала выпускникам школ, как побороть стресс и морально подготовиться к сдаче экзаменов. Первое, что необходимо сделать, принять ситуацию, утверждает эксперт.

Не менее важно определить время, выделяемое на подготовку к экзамену. «Например, ежедневно с 15.00 до 16.00 я читаю, с 16.00 до 17.00 решаю тесты и так далее», — говорит Кротова.

Помощь в подготовке могут оказать гаджеты: с их помощью можно проходить тесты или читать конспекты. Отказываться от их использования не стоит, так как это может вызвать дополнительный стресс.

Фото: Максим Платонов (архив)

При возникновении у выпускника сильного волнения следует выполнять дыхательные упражнения или вести мысленный счет, сообщается на сайте мэрии Казани. «Суть — использовать все, что создает ритм, вспоминать или выучить свое «стрессовое» стихотворение. Это может быть даже хип-хоп, рэп-строки или бит-бокс», — рассказала эксперт.

В апреле Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена в 2021 году. Кампания стартует 31 мая с экзамена по географии.

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Татьяна Демина