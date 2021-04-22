Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Кампания стартует 31 мая с экзамена по географии. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации:

Фото: realnoevremya.ru (архив)

3 и 4 июня — экзамен по русскому языку,

7 июня — математика профильного уровня,

11 июня — история и физика,

15 июня — обществознание,

18 июня — биология и письменный иностранный,

21 и 22 июня — устный иностранный,

24 и 25 — информатика,

28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.

ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10.00 по местному времени.

Ранее «Реальное время» рассказывало, какими будут «пандемийные» ЕГЭ и ОГЭ в Татарстане — читайте в материале интернет-газеты.

