Президент Киргизии прокомментировал конфликт на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал вооруженный конфликт, произошедший на границе с Таджикистаном, отметив, что столкновение поставило под угрозу территориальную целостность его страны.

«Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны», — приводит «РИА Новости» слова киргизского лидера.

Жапаров заявил, что никогда не позволит вооруженным силам вторгаться в населенные пункты соседнего государства и нападать на мирных жителей, разрушая их дома. По его словам, киргизским военным во время конфликта он приказал не выходить за пределы страны и не стрелять первыми.

Жапаров предложил создать комиссию по поддержанию мира, чтобы предотвращать возможные конфликты. По его задумке, в нее должны войти старейшины с обеих сторон, проживающие в соседних или смешанных селах.

«Я поручил расследовать произошедшие события», — сказал в заключение Жапаров.

Накануне главы Госкомитетов национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели встречу и договорились полностью прекратить огонь и отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации.

Перестрелка войсковых подразделений началась на границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля. Отмечалось, что ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). Вечером того же дня поступили новости о том, что она закончилась.

Татьяна Демина