Завтра в Набережные Челны доставят Благодатный огонь

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережные Челны планируют привезти Благодатный огонь, который накануне сошел в иерусалимском храме Гроба Господня, сообщает пресс-служба Закамского благочиния.



Предположительно, он будет доставлен в Свято-Вознесенское Архиерейское подворье в понедельник утром, 3 мая, перед началом богослужения, которое начнется в 8.00.



Благодатный огонь привезли в Россию накануне, 1 мая. В Казань он поступит сегодня вечером. Владыка Кирилл совершит в Благовещенском соборе Великую пасхальную вечерню и возглавит встречу Благодатного огня. Богослужение начнется в 16.00.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ночь на 2 мая владыка Кирилл возглавил пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казанского кремля. Подробнее о том, как все проходило, — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина