Сегодня вечером в Казань доставят Благодатный огонь

В Казань сегодня вечером доставят Благодатный огонь. Присутствовать при этом смогут все желающие.

Владыка Кирилл совершит в Благовещенском соборе Великую пасхальную вечерню и возглавит встречу Благодатного огня. Богослужение начнется в 16.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году в Иерусалиме о снисхождении огня молились Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III и тысячи собравшихся христиан. Одними из первых частицу Божественного пламени получила делегация Фонда Андрея Первозванного.

Сегодня ночью владыка Кирилл возглавил пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казанского кремля. Подробнее о том, как все проходило, — в материале «Реального времени».

Благодатный огонь доставят еще в 24 города России: Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск и другие.



Татьяна Леухина