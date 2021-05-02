В России зарегистрировали 8 697 случаев коронавируса
В России выявили 8 697 случаев COVID-19 за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 4 823 255. Активных случаев — 268 471, сообщает оперштаб.
За сутки выздоровели 7 339 пациентов с COVID-19, всего — 4 443 922.
Умерли 342 человека. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 110 862 россиянина.
Актуальные новости о пандемии коронавируса — в материале «Реального времени».ОбществоМедицина
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