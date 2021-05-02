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В России зарегистрировали 8 697 случаев коронавируса

11:23, 02.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 8 697 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России выявили 8 697 случаев COVID-19 за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 4 823 255. Активных случаев — 268 471, сообщает оперштаб.

За сутки выздоровели 7 339 пациентов с COVID-19, всего — 4 443 922.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Умерли 342 человека. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 110 862 россиянина.

Актуальные новости о пандемии коронавируса — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина
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