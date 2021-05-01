Рустам Минниханов о COVID-19: никакого расслабления быть не должно

Фото: пресс-служба президента РТ (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на республиканском совещании в Доме правительства РТ, что в республике наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом.



В связи с этим в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, по его словам, не должно быть «никакого расслабления»: «Мы пока не видим снижения заболеваемости. Должны быть приняты все необходимые меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер».

Фото: realnoevremya.ru

На совещании сообщалось, что доля вакцинированных людей старше 60 лет в Татарстане составляет только 12% от общего их числа — 102 859 от 822 712 человек, при этом заболеваемость в этой возрастной группе увеличивается.

Представители Роспотребнадзора РТ на совещании сообщили, что во всех 17 проверенных кафе и барах в пяти городах Татарстана нашли нарушения. В отчетах проверяющих — весь спектр «ковидных» нарушений: работа персонала без масок и перчаток, дезинфицирующие средства в обезличенной таре, несоблюдение безопасного расстояния между столами, кальян и, наконец, полная антисанитария.



Маргарита Головатенко