В Крыму начали исследовать морскую воду на наличие коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе 1 мая начали проверять морскую воду на наличие коронавируса.

Одновременно с этим ее образцы исследуют на предмет присутствия в ней холерного вибриона. Пеньковская отметила, что это обычная процедура.

Фото: Максим Платонов (архив)

Она также обратила внимание, что проводить мониторинг морской воды при низких температурах бессмысленно, пишет «РИА Новости». В 2020 году, в июле, Роспотребнадзор уже проводил аналогичные проверки в Крыму. Тогда коронавируса в морской воде, аквапарках и бассейнах не выявили.

По последним данным, в Крыму с начала пандемии СOVID-19 заразились 40 568 человек, умер от вируса 1 221 инфицированный.

Татьяна Демина