Роспотребнадзор проверил 17 кафе и баров в 5 городах Татарстана и везде нашел нарушения

Фото: Максим Платонов

Сегодня на традиционном субботнем совещании в Доме правительства Татарстана с Рустамом Миннихановым представители Роспотребнадзора РТ сообщили о том, как прошли проверки кафе и баров в 5 городах Татарстана на этой неделе. Контролю подверглись 3 кафе в Зеленодольске, 6 — в Челнах, 5 — в Альметьевске, 2 в Нижнекамске и 1 в Заинске.

Нарушения нашли везде, на всех 17 проверенных точках. Еженедельные заявления о том, что до полного снятия ограничений Татарстану еще далеко, подтверждаются унылой статистикой. В отчетах проверяющих — весь спектр «ковидных» нарушений: работа персонала без масок и перчаток, дезинфицирующие средства в обезличенной таре, несоблюдение безопасного расстояния между столами, кальян и, наконец, полная антисанитария.

Напомним, вчера на традиционной пресс-концеренции Любовь Авдонина, заместитель руководителя отделения РПН по Татарстану, сообщила, что в апреле было проверено 2 000 точек, нарушения нашли в 151 заведении (7,5%).

— Мы продолжаем надзорные мероприятия, и, к сожалению, итоги этих мероприятий нас не совсем радуют в части того, что объекты несколько расслабились и пренебрегают теми мерами профилактики, которые они должны соблюдать... Процент нарушителей, к сожалению, не уменьшается и даже несколько увеличивается. И это не есть хорошо, — заявила представитель Роспотребнадзора.