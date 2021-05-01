Мошенники стали пугать клиентов банков отключением от SWIFT

Мошенники стали обзванивать клиентов банков, предлагая им защиту от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщает «РИА Новости».



Сообщения о звонках клиентам банков начали появляться спустя пару часов после того, как Европарламент принял резолюцию об отключении России от этой системы. Мошенники представлялись сотрудниками кредитных организаций и говорили, что для того, чтобы карта клиента работала, нужно назвать «оператору» ее номер и код CVC. Клиенту обещали, что его после этого включат в список, который будет работать даже после отключения от межбанковской системы.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева выразила опасения касательно доверчивых граждан, которые могут поверить преступникам и потерять деньги.

В Сбербанке «Известиям» прокомментировали, что сценарий злоумышленников тот же, просто подстроенный под актуальную повестку. В кредитной организации предупредили клиентов, что не следует никому сообщать пароли и коды из СМС.

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После принятия резолюции в SWIFT поясняли, что система полностью соблюдает все применимые законы о санкциях, но ответственность за обеспечение соответствия им отдельных финансовых операций возлагается на учреждения, которые их осуществляют. SWIFT же выполняет функции поставщика услуг обмена финансовыми сообщениями.

Маргарита Головатенко