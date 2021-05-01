В казанском парке Горького и Лядском саду заработали фонтаны

Сегодня в Казани в парке им. Горького включили фонтаны. С сегодняшнего они также заработали в Лядском саду, парке им. Карима Тинчурина и в парке «Крылья Советов».

Ранее фонтаны начали работать на бульваре «Ак чәчәкләр» и в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщается на сайте мэрии Казани. Самый большой фонтан Казани, высотой 32 метра, на озере Нижний Кабан планируют включить к 25 мая. Сейчас там проводят подготовительные работы и расконсервацию.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Первые три фонтана запустили в Казани в середине апреля. Сезон начали «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана и фонтан на площади перед ДК железнодорожников в Юдино. Всего в городе на балансе Комитета внешнего благоустройства 29 фонтанов, 24 из которых будут работать летом.



Татьяна Демина