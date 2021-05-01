Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Александрой Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о прекращении сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой. Об этом он написал у себя в Instagram.



По его словам, контракт закончился 1 мая, продлевать его не стали по желанию двух сторон. По условиям соглашения причины расставания не разглашаются. Плющенко рассказал, что они остаются друзьями. Команда пожелала фигуристке побед.

«Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям, без испытательного срока и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!» — написал олимпийский чемпион.

Фото: isu.org

Напомним, Трусова по итогам чемпионата мира — 2021 заняла третье место в женском одиночном катании. После первого дня соревнований фигуристка шла на 12-м месте и для попадания в медали заявила на произвольную программу пять четверных прыжков. В итоге Трусова упала с двух четверных лутца и сальхова, но смогла превзойти своих соперниц за бронзовую награду.

Заслуженный тренер и эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказывалась о выступлении фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме. По ее словам, Трусову ждет незавидное будущее, если спортсменка не пересмотрит свою работу.

Маргарита Головатенко