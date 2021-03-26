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Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на ЧМ

19:49, 26.03.2021
Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на ЧМ
Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка Александра Трусова намерена выполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на проходящем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию.

После короткой программы подопечная «Академии Плющенко» занимает 12-е место. Чтобы отыграть отставание Трусова представит номер, в который включит четверные сальхов, тулуп и флип, каскады из четверного лутца с тройными тулупом и сальховом (плюс ойлер).

Лидер соревнований у женщин россиянка Анна Щербакова заявила два четверных прыжка, а Елизавета Туктамышева, идущая третьей, намерена выполнить два тройных акселя.

Елизавета Туктамышева. Фото: isu.org

Главный конкурент российских девушек японка Рика Кихира включила в свою программу четверной прыжок и тройной аксель.

Напомним, Щербакова лидирует после первого соревновательного дня в женском одиночном катании.

СпортФигурное катание
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