«Она пропадет». Тарасова предсказала незавидное будущее фигуристки Трусовой

Заслуженный тренер и эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

По ее словам, Трусову ждет незавидное будущее, если спортсменка не пересмотрит свою работу.

«Наверное, это очень тяжело, она делает все по-своему. Просто очень жалко, хочется помочь, поговорить, ведь она пропадет. Она делает неразумные вещи, ей не нужно прыгать пять четверных прыжков, у нее все напихано. Ей нужно было три прыжка — вполне достаточно, чтобы не падать каждую минуту. То, что я вижу целый год, — она падает. Мне очень жаль, потому что это такой грандиозный талант, а такой талант всегда с тяжелым характером», — считает эксперт.

Татьяна Тарасова. Фото: fsrussia.ru

Тарасова считает, что исключительно прыжковый контент убивает программы Трусовой. По мнению эксперта, в работе фигуристки все меньше видна «рука тренера».

«В начале было видно, что люди работают над программой, но сейчас не видно ни программы, никого. Она девочка, она должна понять, у нее есть тренер, ей надо пересмотреть себя, свой подход, это не значит, что нужно закончить прыгать четверные, но тройной аксель нужно прыгать. Аксель у нее очень хороший, на тренировках она его делает. Грустно, мы ее все так любим и очень жалеем. Но совсем не хочется жалеть, хочется восхищаться», — цитирует Тарасову ТАСС.

Фото: isu.org

Напомним, Трусова по итогам чемпионата мира — 2021 заняла третье место в женском одиночном катании. После первого дня соревнований фигуристка шла на 12-м месте и для попадания в медали заявила на произвольную программу пять четверных прыжков. В итоге Трусова упала с двух четверных лутца и сальхова, но смогла превзойти своих соперниц за бронзовую награду.

В нынешнем сезоне фигуристка занималась в «Академии Плющенко», со скандалом покинув группу Этери Тутберидзе, чья подопечная Анна Щербакова стала первой на ЧМ-2021.