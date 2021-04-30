В Нижнекамске начался ремонт дороги на улице Вокзальная

В Нижнекамске начался ремонт автодороги по улице Вокзальная. Он проводится по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтные работы затронут участок от улицы Пролетарская села Большое Афанасово до кольца по улице Вокзальная до улицы Корабельной. По плану в нормативное состояние приведут 1,32 км дороги, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

В марте стало известно, что нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнекамске капитально отремонтируют улицу Ахтубинскую протяженностью 1,87 км. Работы пройдут на участке от улицы Индустриальной до улицы 50 лет Октября.



Фото: e-nkama.ru

Также в Нижнекамске намерены капитально отремонтировать дорогу вдоль Красноключинской дамбы: из двух километров в нормативное состояние приведено 500 метров.

Напомним, в Татарстане заключены госконтракты на ремонт 90 объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включенных в программу на текущий год. В том числе четыре из них переходят на 2022 год. Общая протяженность участков, на которых проведут ремонт, — 218 км. На эти цели выделят 12 млрд 186 млн рублей: более 9 млрд из федерального бюджета и более 3 млрд из бюджета РТ.



Татьяна Демина