В Нижнекамске отремонтируют дорогу вдоль Красноключинской дамбы

В Нижнекамске планируют капитально отремонтировать дорогу вдоль Красноключинской дамбы. На сегодняшний день из двух километров в нормативное состояние приведено 500 метров

Реконструкцию Красноключинской дамбы, вдоль которой располагается дорога, удалось выполнить за год. На это потратили 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ. Работы на объекте проводились по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ».

Ремонт дамбы позволил спасти в весенний период от подтопления 70 тыс. жителей Нижнекамского района (два населенных пункта и садоводческие товарищества) и инфраструктурные стратегические объекты.



Фото: Ангелина Панченко

Напомним, Красноключинскую дамбу по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова с 2020 года включили в программу реконструкции. Подробнее о том, как проводились работы на объекте читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина