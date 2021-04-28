Новости общества

12:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прилетающих из Индии тестируют на коронавирус прямо в аэропорту

10:02, 28.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Прилетающих из Индии тестируют на коронавирус прямо в аэропорту
Фото: realnoevremya.ru

Прилетающих из Индии тестируют на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Татарстана Анна Попова.

Новые правила введены со вчерашнего дня, сообщает ТАСС.

Напомним, что Индия уже неделю бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом. В стране переполнены больницы, крематории не справляются с количеством умерших, поэтому покойных сжигают прямо на улицах. Людям рекомендовано носить защитные маски даже дома.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем