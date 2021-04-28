Прилетающих из Индии тестируют на коронавирус прямо в аэропорту
Прилетающих из Индии тестируют на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Татарстана Анна Попова.
Новые правила введены со вчерашнего дня, сообщает ТАСС.
Напомним, что Индия уже неделю бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом. В стране переполнены больницы, крематории не справляются с количеством умерших, поэтому покойных сжигают прямо на улицах. Людям рекомендовано носить защитные маски даже дома.
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