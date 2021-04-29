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В Киргизии хотят принять законодательные меры для решения конфликта с Таджикистаном

16:52, 29.04.2021
В Киргизии хотят принять законодательные меры для решения конфликта с Таджикистаном
Фото: pxhere.com

Парламент Киргизии сообщил о готовности незамедлительно принять меры на законодательном уровне, чтобы урегулировать конфликт с Таджикистаном.

В ходе заседания обсуждалось оказание помощи соотечественникам в приграничной зоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киргизского парламента.

Напомним, между военными на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка. Ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). По сообщению, продолжает обострять обстановку таджикская сторона.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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