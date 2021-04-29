Власти Таджикистана обвинили Киргизию в обстреле своих пограничников

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам. По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, в 13.05 (11.05 мск), на водораспределительном пункте Головной над рекой Исфара и в селе Ходжа Ало джамоата Чоркух города Исфара.

Это случилось после того, как киргизская сторона в последние дни произвольно нарушала условия двустороннего соглашения с Таджикистаном и планировала захватить водораспределительный пункт Головной.

В результате конфликта двое граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения, передает ТАСС.

