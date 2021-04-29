Власти Таджикистана обвинили Киргизию в обстреле своих пограничников
Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам. По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, в 13.05 (11.05 мск), на водораспределительном пункте Головной над рекой Исфара и в селе Ходжа Ало джамоата Чоркух города Исфара.
Это случилось после того, как киргизская сторона в последние дни произвольно нарушала условия двустороннего соглашения с Таджикистаном и планировала захватить водораспределительный пункт Головной.
В результате конфликта двое граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения, передает ТАСС.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым