Суд в Москве признал приговор Навальному по делу о клевете на ветерана законным

Фото: скриншот / youtube.com (на кадре — заседание по делу о клевете на ветерана 5 февраля)

В Москве Бабушкинский суд оставил без изменений приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Приговор вступил в законную силу.

Навальный принимал участие в заседании по видеосвязи, пишет ТАСС.

20 февраля Бабушкинский суд назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По итогам заседания судья направила в Следком материалы для проверки о возможном оскорблении Навальным суда, прокурора и потерпевшего.



Сегодня СМИ сообщили о новом уголовном деле против Навального. Он подозревается в создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Наказание по этой статье предусматривает штрафы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы на срок до 4 лет.

