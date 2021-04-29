Следком возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального

Следком возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального — он подозревается в создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела о признании «Фонда борьбы с коррупцией»* экстремистской организацией, опубликованные его соратниками. Также об этом сообщает и ТАСС.

Подозреваемыми по делу являются также Иван Жданов и Леонид Волков.

Статья предусматривает штрафы, исправительные работы и ограничение свободы и лишение свободы на срок до 4 лет.

*Некоммерческая организация, признанная в России иноагентом.