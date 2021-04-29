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Происшествия

Следком возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального

12:50, 29.04.2021 3
Следком возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального
Фото: instagram.com/navalny

Следком возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального — он подозревается в создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела о признании «Фонда борьбы с коррупцией»* экстремистской организацией, опубликованные его соратниками. Также об этом сообщает и ТАСС.

Подозреваемыми по делу являются также Иван Жданов и Леонид Волков.

Статья предусматривает штрафы, исправительные работы и ограничение свободы и лишение свободы на срок до 4 лет.

*Некоммерческая организация, признанная в России иноагентом.

Происшествия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    темная сторона,наносит удар.
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  • Анонимно 29 апр
    Посягающей на личность и права граждан....до 4 лет....м-а-л-о-в-а-т-о будет.
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    Анонимно 29 апр
    это для начала
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